Morphean-Platform: intelligente cloudbasierte Zugriffskontrolle

Der VSaaS-Innovator erweitert mit Access Control-as-a-Service(ACaaS) durch die europäische Technologiepartnerschaft mit SimonsVosssein Produktportfolio um mehr als VideosicherheitFribourg, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die SimonsVoss TechnologiesGmbH, Teil der Allegion-Gruppe - ein weltweit führender Anbieter vondigitalen Schließ- und Zutrittskontrollsystemen - ist in Europa eineTechnologiepartnerschaft mit Morphean (http://www.morphean.com/)eingegangen. Die neue Technologiepartnerschaft, bei der das digitaleZutrittskontrollsystem SmartIntego[1] von SimonsVoss zum Einsatzkommt, erweitert die cloudbasierten Funktionen von Morphean über dieVideoüberwachung hinaus auf den Markt für AccessControl-as-a-Service, kurz ACaaS (Zugangskontrolle als Service).Dieser Markt soll bis zum Jahr 2024 2,8 Mrd. US-Dollar erreichen[2].Die sichere Morphean-Plattform informiert überEntscheidungsfindungen und steigert die Effizienz von Unternehmen,indem sie einzigartige und umsetzbare Erkenntnisse aus einer Vielzahlvon Datenquellen generiert. Die Kombination aus einem integriertenSicherheitssystem, das in der Cloud gehostet wird und nunVideoüberwachung und Zugangskontrolle umfasst, garantiert nicht nurmehr Sicherheit mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, sondern auch eineFülle von komplexen Daten. Damit können Unternehmen Abläufe undProzesse optimieren, z. B. durch einen besseren Einblick in dasVerhalten von Kunden und Mitarbeitern oder die Nutzung vonBüroflächen.Martyn Ryder, VP Sales & Marketing bei Morphean: "Die Nachfragenach drahtlosen Schließanlagen nimmt beträchtlich zu, also ist dieseVereinbarung zur Partnerschaft mit SimonsVoss gerade jetzt ideal. Wirkönnen damit unser aktuelles Angebot an Zutrittskontrollen erweiternund der wachsenden Markt- und Kundennachfrage nach kabelgebundenensowie drahtlosen Schließlösungen mit unserer in der Cloud verwaltetenZugriffskontrolllösung gerecht werden. Die leistungsstarkeKombination aus Videosicherheit und Zugangskontrolle als Service wirdunseren Kunden in ganz Europa und darüber hinaus zahlreichebetriebliche und geschäftliche Vorteile bieten."Der Vormarsch von Smart Cities, ein strengeres regulatorischesUmfeld und steigende Kriminalitätsraten sind einige der Faktoren, diefür die Attraktivität von ACaaS und die Auslagerung vonZutrittskontrollfunktionen zur Gewährleistung einer genauen Wartungvon Zugangskarten verantwortlich sind. Mit diesem System werden nurHardwaresysteme für die Zugangskontrolle vor Ort bereitgestellt,während die Software und die Zugangskontrolldaten an einen entferntenOrt verlagert und den Benutzern durch ein wiederkehrendes monatlichesAbonnement als Dienst zur Verfügung gestellt werden. Die Vorteileeiner solchen Vereinbarung sind zahlreich, wichtig ist dabei jedoch,dass große Investitionen vermieden werden und die Verantwortung fürCybersicherheit und Firmware-Updates auf den Anbieter verlagert wird."Digitale Zutrittskontrollsysteme werden in der Sicherheitstechnikfür Gebäude sehr geschätzt", so Evert te Pas, International SalesManager bei SimonsVoss. "SmartIntego von SimonsVoss ist einehochmoderne digitale Zutrittskontrolllösung, die sich einfach undschnell in bestehende physische und digitale Infrastrukturen wieTüren und IT-Netzwerke integrieren lässt. Die kabellose und einfachanzubringende Installation (Snap-in) ist mit den meisten Türenkompatibel, ohne dass Löcher gebohrt werden müssen. Außerdem ist sieohne Einschränkung skalierbar und flexibel."Das ACaaS-System von Morphean verwendet Türsteuerungen von AxisCommunications (https://www.axis.com/en-gb/products/access-control),namentlich die Produkte AXIS A1001 und AXIS A1601, die alsSchnittstelle zwischen der Cloud und dem SmartIntego-System vonSimonsVoss dienen. Stephanie Hensler, Director Business Developmentbei Axis Communications: "Axis engagiert sich vollständig in diesemMarkt und entwickelt innovative Lösungen auf der Grundlage seineroffenen Standards, mit denen unsere Partner verschiedene Arten vonSoft- und Hardware für eine vollständig skalierbare, flexible undzukunftssichere Lösung integrieren können."Morphean wird vom 18.-20. Juni an der IFSEC, ExCel, London | (AxisStand IF920) teilnehmen.[1] https://www.smartintego.com/fileadmin/SmartIntego/PDFs/Brochure_SmartIntego_UK.pdf[2] https://www.strategyr.com/MarketResearch/ViewInfoGraphNew.asp?code=MCP-7859www.morphean.comPressekontakt:Grant PowellMatt King Media Safari für MorpheanTel.: + 44 (0)1285 700715 | E-Mail: grant.powell@mediasafari.co.ukOriginal-Content von: Morphean, übermittelt durch news aktuell