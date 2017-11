MorphSys: Starkes Signal – startet die Aktie jetzt so richtig durch?

Liebe Leser,

MorphoSys konnte in dieser Woche die 80-Euro-Marke auf Schlusskursbasis bereits drei Mal hinter sich lassen. Charttechnische Analysten sind hocherfreut und erwarten, dass die Aktie nun sogar in Richtung 100 Euro marschieren könnte. Im Einzelnen: Bei 86,72 Euro findet sich derzeit das 15-Jahres-Hoch. Dieses hatte MorphoSys am 18. Dezember 2014 realisiert. Die Kurse haben bis dahin noch gut 8 % Luft. Darüber allerdings habe der Wert bis zur runden und bedeutenden Marke von 100 Euro noch ein Restpotenzial von etwa 15 %. Dies ist ein mögliches Kursziel, meinen Chartanalysten mit Blick auf die starke Entwicklung seit Anfang September. Die Aktie klettert seitdem entlang einer recht steilen Aufwärtstrendgeraden nach oben und konnte bereits Kursgewinne von 20 Euro verzeichnen. Das entspricht einem Kursplus von gut 30 %. Damit hat sich das Bild entscheidend verbessert. Nach unten hin sind zwar keine nennenswerten Unterstützungen oberhalb von 60 Euro sichtbar, dennoch stehen die Chancen gut.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten waren nach der Ankündigung positiver klinischer Daten in der vergangenen Woche nicht mehr zu vernehmen. Dennoch sind weiterhin 65 % aller fundamental orientierten Analysten aus den Bankhäusern der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 35 % wollen nun „halten“, während niemand „verkauft“.

Technischer Aufwärtstrend

Die Aktie befindet sich ohnehin in einem starken technischen Hausse-Modus. Alle Trendpfeile sind nach oben gerichtet, der GD200 verläuft bei 60,57 Euro, also etwa 25 % entfernt. Die Zeichen stehen gut!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.