Morneau Shepell: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Am 14.09.2018 ging die Aktie Morneau Shepell an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 27,15 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Human Resource & Employment Services".

Unsere Analysten haben Morneau Shepell nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Morneau Shepell-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Morneau Shepell-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Morneau Shepell vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 26,6 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -2,03 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (27,15 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Morneau Shepell somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 32,53. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Morneau Shepell zahlt die Börse 32,53 Euro. Dies sind 17 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Commercial Services" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 39,12. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Morneau Shepell wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Morneau Shepell auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.