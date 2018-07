Morien: Aktienanalyse vom 23.07.2018: Sind Sie dafür gewappnet?

Für die Aktie Morien aus dem Segment "Stahl" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Venture am 20.07.2018 ein Kurs von 0,55 CAD geführt.Wie Morien derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Morien investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,82 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,14 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

