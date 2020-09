Moria ist nicht überall in Europa ein großes Thema

BERLIN (dpa-AFX) - Das Großfeuer im griechischen Migrantenlager Moria und das Schicksal der Betroffenen schlagen sich sehr unterschiedlich in den europäischen Medien nieder.



Dabei scheint eine Rolle zu spielen, wie die Länder mit dem Thema Flüchtlinge umgehen und wie sie von Migration betroffen sind. Sondersendungen wie im deutschen Fernsehen stehen knappe Nachrichten in anderen Ländern gegenüber.

In Polen, das generell kaum Flüchtlinge aufnimmt, findet der Großbrand nur ein geringes Echo. Die meisten Zeitungen berichteten am Donnerstag gar nicht darüber. Eine Ausnahme bildet die konservative "Rzeczpospolita" unter dem Titel "Das brennende Symbol einer schlechten Politik". Der Brand habe allen vor Augen geführt, dass die Flüchtlingskrise nicht vorbei sei, schreibt das Blatt. Im vergangenen Jahr hatten nur 4096 Menschen Anträge auf Schutz in Polen gestellt, darunter 2614 aus Russland, gefolgt von der Ukraine (434).

Auch in der Slowakei, wo die Rechtspopulisten mit im Kabinett sitzen, war die Vernichtung des Migrantenlagers nur ein nachrichtliches Randthema. Die Nachrichtenagentur TASR und der TV-Nachrichtensender TA3 erwähnten zwar den Aufruf Deutschlands an die EU-Länder, Flüchtlinge aufzunehmen, doch Reaktionen aus der Politik gab es dazu keine und die Medien kommentierten das Thema nicht.

In Tschechien suchten die Kommentatoren ebenfalls andere Themen; die Nachrichten legten den Tenor oft darauf, dass Flüchtlinge das Lager selbst angezündet hätten. In Ungarn zeigen die Medien zwar die starken Bilder, kommentieren es aber nicht und leiten daraus keine Anforderungen an die europäische Politik ab. Auch in den Staaten des westlichen Balkans waren Kommentare rar.

Dagegen ist die dramatische Entwicklung auf Lesbos in Italien, das selbst Ziel vieler Migranten ist, etwas für Seite 1. Die meisten Blätter reißen das Thema mit einem Foto auf der Titelseite an und berichten dann groß im Innenteil mit mindestens einer Seite und je mehreren Texten. Auch spanische und portugiesische Medien haben am Mittwoch ausführlich über die Brandkatastrophe berichtet. Einen Tag später verdrängte jedoch das in beiden Ländern alles beherrschende Thema Coronavirus und vor allem der schwierige Schulstart schon wieder weitgehend die erschütternden Bilder von Lesbos.

In Österreich wird das Thema von den Medien prominent behandelt. Die "Kronen Zeitung" als auflagenstärkstes Blatt titelt mit der "Flammenhölle von Moria". Auch andere Medien thematisieren die Lage und die Reaktion Europas sowie Österreichs. So wird auf die äußerst unterschiedlichen Ansichten der beiden Koalitionspartner - also konservativer ÖVP und Grünen - zur Migration hingewiesen.

Norwegens Ankündigung, 50 Flüchtlinge aus dem Moria-Lager aufnehmen zu wollen, führte im eigenen Land zu heftiger Kritik. Mehrere Bürgermeister sagten, ihre Kommunen könnten mehr Flüchtlinge aufnehmen. Viele Leitartikel in den Zeitungen am Donnerstag stimmten in die Kritik ein. Auch in Schweden hat der Brand eine Debatte in den Medien ausgelöst. In Finnland, Island und in Dänemark wurde das Thema in den Medien hingegen kaum diskutiert.

In den meisten arabischen Medien - inklusive der syrischen - spielte das Feuer in Moria nur eine untergeordnete Rolle. Viele Fernsehsender und Zeitungen berichteten darüber nicht mehr als über andere Themen. Einige Medien ignorierten den Brand völlig./DP/nas