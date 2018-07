Morguard: Eine Gewinnchance?

An der Börse Toronto schloss die Morguard-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 166,01 CAD.Unser Analystenteam hat Morguard auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Morguard weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,36 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Real Estate") von 4,05 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,69 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

