Morgens Berg, abends New York

Silberregion Karwendel bietet Kulturgenuss für alle SinneSchwaz (ots) - Kultur hat eine lange Tradition in der TirolerSilberregion Karwendel. Und der steckt schon im Namen: Das Silber ausdem Schwazer Bergwerk begründete den Wohlstand der Region. Die Fuggerals reiche Mäzene lockten Gelehrte wie Paracelsus und Künstler wieHans Sachs. Eine Stadtführung durch die Silberstadt mit ihrenKirchen, Klöstern, Palais und Denkmälern macht heute noch die reicheGeschichte erlebbar. Dazu kommt ein aktives Kulturleben, das imMittelalter mit Hans Sachs begann und wozu heute renommierteinternationale Festivals wie Outreach und Klangspuren zählen. DieSerenadenkonzerte im Franziskanerkloster sind ebenso legendär wie dieOrgelkonzerte in der Stadtpfarrkirche Schwaz, der einzigenvierschiffigen Hallenkirche Mitteleuropas. "Ein Kulturprogramm, dasunsere Gäste schätzen", so Andrea Weber, GeschäftsführerinSilberregion Karwendel, "auch wenn sie vielleicht ursprünglich zumWandern gekommen sind. Aber auch die angereisten Künstler genießendie Kombination Bergwelt und Kultur", weiß Weber. Ganz nach demMotto: Morgens aufs Kellerjoch, abends ins Konzert!Zwtl.: SilbersommerDie geballte Kulturpower der Silberregion Karwendel präsentiertdas Festival "Silbersommer", das heuer sein 25-Jahr-Jubiläum feiert.Ein bunter Veranstaltungsreigen zeigt die kulturelle Vielfalt an denverschiedensten Orten der Tiroler Silberstadt Schwaz. Poetry Slam isthier ebenso Programm wie feine musikalische Töne und zarte Farben derSilbersommerkünstler.Zwtl.: New York goes TirolSteht der Juni im Zeichen des "Silbersommers", so gehörenJuli/August dem Festival "Outreach". Begründer Franz Hackl, geborenin Schwaz, wohnhaft in New York, bringt alljährlich dieinternationale Jazzszene nach Tirol. Outreach Festival & Academy isteine Kreativplattform für Musiker, Zuhörer und Lernbegierige. Diesefinden in der Academy nicht nur internationale Dozenten, sondern einweites musikalisches Betätigungsfeld vom Kompositions- bis zumGospel-Workshop vor. "Timeless Sparks: Open up your Cosmodome heißtes beim Festival von 2. bis 4. August 2018, wenn Schwaz wieder zumHotspot für Jazzliebhaber wird. "Zum Ohrenschmaus gibt es bei denOutreach-Restaurantwochen gleich lukullische Genüsse mit dazu",verweist Weber auf Kulturpackages für alle Sinne.Zwtl.: FESTE.ORTEUnd im September ist "Klangspuren"-Zeit in der SilberregionKarwendel. Seit 25 Jahren bringt das Tiroler Festival "KlangspurenSchwaz" Neue Musik näher. Anlässlich des Jubiläums dreht sich von 6.bis 22. September 2018 alles um Werke und Projekte, die Aspekte vonFeier, Fest, Ritual und Ereignis thematisieren. Mit dabei: dasKlangforum Wien, das Tiroler Symphonieorchester, Ensemble Modern undviele mehr. Composer in Residence ist die vielfach preisgekrönteRebecca Saunders.Tipp für wandernde Kulturfreunde: Morgens die Bergwelt derSilberregion Karwendel erkunden, abends zum Konzert - weitere Infosund Kulturpackages unter [www.silberregion-karwendel.com](http://www.silberregion-karwendel.com/)