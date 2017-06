"Morgenmagazin" feiert 25. Geburtstag: Gemeinsames Informationsprogramm von ARD und ZDF weiter auf Erfolgskurs (FOTO)

Mainz (ots) -Vor 25 Jahren startete das öffentlich-rechtlicheFrühstücksfernsehen. Seitdem ist das "Morgenmagazin" ersteAnlaufstelle für diejenigen, die ihren Tag gut informiert beginnenwollen. Das "ARD-Morgenmagazin" ging erstmals am 13. Juli 1992 aufSendung, das "ZDF-Morgenmagazin" am 20. Juli 1992.Sonia Seymour Mikich, WDR-Chefredakteurin Fernsehen: "Jeden Morgenbekommen Zuschauer und Nutzer einen frischen Info-Aufschlag für denTag. Das 'Moma' macht hellwach, weil es so vielfältig ist: Reportagenaus aller Welt, Gespräche mit Korrespondenten, Experten, Politikern -und auch mal schrullige Experimente. Dazu sorgt das Team mit großerFreundlichkeit dafür, dass kompliziertes Weltgeschehen verständlichbleibt und zum Morgengefühl auch Lachen und Augenzwinkern gehören."ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Für das ZDF ist dasdreieinhalbstündige 'Morgenmagazin' nicht nur die längsteInformationsstrecke des Tages, das Programm bleibt für den Sender mitseiner kreativen Machart, seinen originellen Themen und einem SchussBerliner Frechheit auch Innovationstreiber. Mit dem Jubiläum stehtfür das 'Moma' die nächste Herausforderung an: Ab 2018 wird das ZDFauch sein 'Mittagsmagazin' aus Berlin produzieren - 'Moma' und 'Mima'kommen dann aus einer Hand."Die Idee zum gemeinsamen "Morgenmagazin" von ARD und ZDF entstandwährend des Golfkrieges im Jahr 1991. Zu einer Zeit, als das Internetnoch in weiter Ferne lag, wollten die öffentlich-rechtlichen Senderdie Zuschauer bereits am frühen Morgen über aktuelle Entwicklungeninformieren. Seit dem Start vor 25 Jahren senden ARD und ZDF das"Morgenmagazin" montags bis freitags von 5.30 bis 9.00 Uhr imwöchentlichen Wechsel.Mit einem Marktanteil von 20,1 Prozent im Jahr 2016 ist das"Morgenmagazin" weiter Spitzenreiter bei den deutschenFrühinformationsprogrammen. Die Zahl der Zuschauerinnen undZuschauer, die täglich das "Moma" einschalten, liegt aktuellbundesweit bei 4,01 Millionen Zuschauern, 1992 waren es 1,76Millionen. Auch beim jüngeren Publikum ist das "Moma" erfolgreich: Inder Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalten täglich 1,09Millionen ein.Das "ARD-Morgenmagazin", das der WDR in seinen Studios in derKölner Innenstadt produziert, wird moderiert von Susan Link, AnnaPlanken, Sven Lorig und Till Nassif. Christiane Meier berichtet fürdas "Moma" aus Berlin, Peter Großmann ist für den Sport zuständig,Donald Bäcker für das Wetter. Redaktionsleiter ist Martin Hövel.Das "ZDF-Morgenmagazin" moderieren von 7.00 bis 9.00 Uhr DunjaHayali und Mitri Sirin und von 5.30 bis 7.00 Uhr Jana Pareigis,Wolf-Christian Ulrich, Charlotte Potts und Jochen Breyer. Den Sportim "Moma" präsentieren Thomas Skulski und Annika Zimmermann, dasWetter übernimmt Benjamin Stöwe. Redaktionsleiter ist Andreas Wunn.Produziert wird die Sendung im ZDF-Hauptstadtstudio.Weitere Informationen unter:https://presseportal.zdf.de/pm/25-jahre-zdf-morgenmagazin/http://presse.wdr.dehttps://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttp://twitter.com/zdfpresseAnsprechpartner ZDF: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deAnsprechpartner WDR: Kristina Bausch, Telefon: 0221 - 22-7118,kristina.bausch@wdr.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazin und überwww.ard.fotoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell