Berlin (ots) - Ob Einkommen, Vermögen, Rente oder Steuern - immermehr Bürger haben das Gefühl, dass unser Land sich in einerSchieflage befindet, was soziale Gerechtigkeit angeht. Während dieeinen von den bestehenden Gesetzen, Bestimmungen und Regelungenprofitieren, haben die anderen das Nachsehen. Trügt dieses Gefühl,oder muss Deutschland wieder gerechter werden, wie esSPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert? Wie könnte eine solchegerechtere Gesellschaft aussehen? Und ist soziale Gerechtigkeit füralle überhaupt möglich?Darüber diskutiert Michel Friedman in einer Sonderausgabe über denDächern Berlins mit Johanna Uekermann (SPD), Bundesvorsitzende derJusos, und mit Martin Pätzold (CDU), Mitglied im Ausschuss für Arbeitund Soziales und der Jungen Gruppe der CDU im Bundestag."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf N24.Die komplette Sendung im Internet unter:www.welt.de/studiofriedman