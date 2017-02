Berlin (ots) - Soziale Ungerechtigkeit im Wartezimmer: DenPrivatversicherten sind Termin und Einzelzimmer inklusive derChefarztbehandlung sofort sicher - lange Wartezeiten sind dagegen fürKassenpatienten angesagt. Wird Gesundheit in unserer Gesellschaft zumLuxus? Oder könnte die Schaffung der u.a. von der SPD gefordertenBürgerversicherung, in die alle einzahlen sollen, ein Ende derZwei-Klassen-Medizin in Deutschland einleiten?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Hilde Mattheis,gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, undThomas Stritzl (CDU), Mitglied im Gesundheitsausschuss desBundestages."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf N24.Die komplette Sendung im Internet unter:www.welt.de/studiofriedmanPressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell