Berlin (ots) - In Stuttgart und vielen anderen Städten drohenFahrverbote für mit Diesel betriebene PKW. Trotz neuer undvermeintlich umweltfreundlicher Motoren steigen Smog undFeinstaubbelastung im urbanen Raum an. Wie sehr schädigen diese Autosdie Umwelt? Können wir uns trotz Abgasskandal noch sorglos in unserenfahrbaren Untersatz setzen? Und sind Tempolimits eine Alternative zurUmweltplakette?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Bärbel Höhn (B90 / DieGrünen), Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit, und Peter Ramsauer (CSU), Vorsitzender desWirtschaftsausschusses im deutschen Bundestag."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf N24.Die komplette Sendung im Internet unter: http://ots.de/ua4ZYPressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell