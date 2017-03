Berlin (ots) - Die Stimmung zwischen Deutschland und der Türkeiist an einem Tiefpunkt angelangt. Der türkische Präsident Erdogan istnach mehreren Absagen der Wahlkampfauftritte türkischer Politiker inDeutschland auf Konfrontationskurs. Er kommentiert die Absagen mit:"Ich dachte, dass der Nationalsozialismus in Deutschland beendet ist.Dabei dauert er immer noch an." Deutsche Politiker sind empört überden Vergleich zum Dritten Reich. Übertreibt Erdogan? Inwieweit sinddie Auftrittsabsagen gerechtfertigt? Was, wenn der Streit weitereskaliert? Und haben wir uns durch den Flüchtlings-Deal mit Erdoganerpressbar gemacht?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Omid Nouripour,Außenpolitischer Sprecher von B90/ Die Grünen, und Remzi Aru,Vorsitzender der Partei Allianz Deutscher Demokraten undErdogan-Anhänger."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf N24.Die komplette Sendung im Internet unter:www.welt.de/studiofriedmanPressekontakt:N24 ProgrammkommunikationE-Mail: presseteam@n24.deInstagram & Twitter: @N24Original-Content von: N24, übermittelt durch news aktuell