Berlin (ots) - Dank Kanzlerkandidat Martin Schulz wittert die SPDreelle Chancen auf die Kanzlerschaft. Bei der Landtagswahl imSaarland am letzten Sonntag hat der Schulz-Effekt jedoch nichtgegriffen und die SPD hat einen Dämpfer erfahren. Dietmar Bartsch,Fraktionsvorsitzender von Die Linke, über Martin Schulz: "Die Dinge,die er schon seit Wochen sagt, die hören sich gut an. Aber man mussdann schon konkret werden." Was ist vom SPD-Kanzlerkandidaten zuerwarten? Und ist Martin Schulz links genug für einen klarenPolitikwechsel?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Johannes Kahrs,Haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, und KlausErnst, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Die Linke."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf N24. Diekomplette Sendung im Internet unter: www.welt.de/studiofriedman