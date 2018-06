Morgen ab 14.45 Uhr live auf WELT: Ankunft auf der ISS / Astrophysikerin Suzanna Randall zu Gast im Studio (FOTO)

Berlin (ots) -Am Freitag, den 8. Juni ab 14.45 Uhr zeigt WELT live zunächst dasAndocken der Sojus mit Alexander Gerst an der ISS und später dann dasÖffnen der Luke zur Raumstation. Nach 34 Erdumrundungen dockt dieSojus laut den Berechnungen am Freitag voraussichtlich um 15.07 UhrMESZ an der ISS an.Seit Mittwoch, den 6. Juni um 13.12 Uhr befindet sich der deutscheAstronaut Alexander Gerst erneut auf dem Weg zur InternationalenRaumstation ISS - mit an Bord Roskosmos-Kommandant Sergej Prokopjewund US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor.In den Live-Sendungen steht die Astrophysikerin Suzanna Randall -sie könnte 2020 die erste deutsche Frau im All sein - demModeratorenteam Stephanie Rahn und Carsten Hädler als Studiogast undExpertin zur Seite.WELT LIVE am Freitag:Alexander Gerst erreicht die ISS: 14.45 Uhr - 15.25 UhrÖffnen der Luke: 16.45 Uhr - 18.00 UhrPressekontakt:Josephine HedderichProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4620josephine.hedderich@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell