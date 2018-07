Morgan Stanley steigert Quartalsgewinn um über 40 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Geldhaus Morgan Stanley profitiert weiter von guten Geschäften an den Kapitalmärkten und der boomenden US-Wirtschaft.



Der Überschuss sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar (1,95 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Goldman-Sachs-Rivale am Mittwoch in New York mit. Damit übertraf auch Morgen Stanley wie die meisten anderen US-Banken die Erwartungen der Experten. Die Erträge legten um zwölf Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar zu. Die Zahlen wurden am Markt positiv aufgenommen. Die Aktie legte vorbörslich deutlich zu.

Vorstandschef James Gorman zeigte sich zufrieden und sprach von robusten Ergebnissen über alle Geschäftssparten und Regionen hinweg. Morgan Stanley verbuchte im Handel mit Wertpapieren wie Anleihen und Aktien und beim klassischen Investmentbanking, etwa der Begleitung von Fusionen oder Börsengängen, starkes Wachstum. Auch in der Vermögensverwaltung brummten die Geschäfte weiter. Nicht zuletzt dank der Steuerreform der Trump-Regierung sank zudem die effektive Steuerquote der Bank im Jahresvergleich von 32 auf 20,6 Prozent./zb/hbr/DP/fba