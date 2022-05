Morgan Stanley Investment Funds-US Growth Fund A Fonds: Kein guter Investmentzeitpunkt?

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Während der Kurs des Fonds nach dem Corona-Crash geradezu explodiert ist, ging es in den letzten sechs Monaten im selben Tempo wieder bergab. Konkret stürzte der Kurs in diesem Zeitraum um 57,52 % ab. Anlagestrategie und die Abhängigkeit von der FED Die Abverkäufe der vergangenen Monate drückten den Kurs zuletzt in Richtung des Corona-Tiefs vor mehr als zwei Jahren. Anleger,… Hier weiterlesen