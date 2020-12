Morgan Stanley: Anhaltende Rallye für Ölvorräte?

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Dieses Jahr war für die Ölvorräte ein historisch brutales Jahr, in dem ein Nachfrageeinbruch aufgrund von Reisebeschränkungen und Stilllegungen im Rahmen von COVID-19 die WTI-Rohölpreise zum ersten Mal in der Geschichte kurzzeitig in den negativen Bereich trieb.

Dennoch hat sich der Ölmarkt seither stabilisiert, und ein Analyst sagte am Freitag, dass es für Investoren im Jahr 2021 endlich an der Zeit sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung