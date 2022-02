Morgan Stanley Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Morgan Stanley, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage", notiert aktuell (Stand 21:51 Uhr) mit 93.55 USD deutlich im Minus (-2 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Morgan Stanley auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,71 Prozent und liegt damit 2,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,06). Die Morgan Stanley-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Morgan Stanley ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,58 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,07 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Morgan Stanley-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (108,77 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 16,27 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 93,55 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Morgan Stanley eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.