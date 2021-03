Morgan Stanley Aktie: Selbstfahrende LKW-Startup TuSimple Dateien veröffentlicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Das selbstfahrende Lkw-Startup TuSimple hat am Dienstag einen Antrag auf Börsenzulassung gestellt. Das Unternehmen möchte mindestens 100 Millionen Dollar in Aktien verkaufen. Je nach Appetit der Investoren könnte das Unternehmen bis zu 1 Milliarde Dollar in Aktien verkaufen. Tu Simple reichte seine Unterlagen im Dezember vertraulich bei der Securities and Exchange Commission (SEC) ein. Die SEC hat ihre Prüfung abgeschlossen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



