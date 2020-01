Morgan Stanley Aktie: Nächste Woche Termin!

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Die Morgan Stanley Aktie hat sich auf Jahres-Sicht in Euro gerechnet aus Sicht der Aktionäre erfreulich entwickelt. Wer sich einen längerfristigen Chart anschaut, der sieht, dass der Chart in Euro nach dem jüngsten Kursanstieg nun an einen charttechnischen Widerstand gerät bzw. geraten ist. Es geht da um die im 1. Quartal markierte Zone von 47/48 Euro. Damals ging es nicht höher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung