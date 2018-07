CIE Generale D’Optique Essilor: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Für die Aktie CIE Generale D'Optique Essilor aus dem Segment "Gesundheitsversorgung" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 10.07.2018, 23:28 Uhr, ein Kurs von 121,77 EUR geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses CIE Generale D'Optique Essilor auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung abzulesen war. Die Kommunikation über CIE Generale D'Optique Essilor bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Die Aktie von CIE Generale D'Optique Essilor gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 33,28 insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Medical Equipment & Devices", der 65,55 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der CIE Generale D'Optique Essilor von 121,35 EUR ist mit +8,56 Prozent Entfernung vom GD200 (111,78 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 118,18 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,68 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der CIE Generale D'Optique Essilor-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.