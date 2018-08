Nach Mordplänen gegen iranische Oppositionelle: STOP THE BOMB fordert politische Konsequenzen

Berlin (ots) - Die Kampagne STOP THE BOMB fordert die Ausweisungiranischer Agenten und die Schließung iranischer Einrichtungen alsKonsequenz aus den Mordplänen gegen iranische Oppositionelle inEuropa.Seit dem 2. Juli diesen Jahres sitzt Assadollah A., ein Agent desiranischen Nachrichtenministeriums MOIS, in deutscherUntersuchungshaft. Dem seit 2014 als Botschaftsrat in Wienakkreditierten Iraner wird vorgeworfen, einen Sprengstoffanschlag aufein Treffen der iranischen Auslandsopposition bei Paris koordiniertzu haben.Laut Angaben iranischer Oppositioneller ist der Mordplan zu Beginndes Jahres vom Obersten Sicherheitsrat des Iran unter Leitung vonHassan Rohani beschlossen worden. Ein Sonderausschuss der iranischenRegierung arbeite daran, politischen Druck auf die Bundesregierungauszuüben, den Agenten des MOIS freizulassen.In einem offenen Brief an Angela Merkel warnen der frühereBundesinnenminister Gerhart Baum, die ehemalige JustizministerinSabine Leutheusser-Schnarrenberger und der ehemalige Kohl-BeraterHorst Teltschik davor, dem iranischen Druck nachzugeben, da dies"quasi eine Einladung zu Terroraktionen" sei.STOP THE BOMB Sprecherin Ulrike Becker kommentiert: "Das iranischeRegime reagiert auf Opposition stets mit Unterdrückung und Mord unddies auch in Europa. Es ist von höchster Bedeutung, dass diesemstaatlich organisiertem Terror Einhalt geboten wird. Es darf keinenfaulen Deal mit dem iranischen Regime geben - Assadollah A. muss vorGericht gestellt und verurteilt werden. Wir fordern die Ausweisungaller iranischen Agenten, sowie die Schließung der iranischenBotschaft und der Konsulate, die eine Gefährdung für die Sicherheitin Deutschland sind."In der Vergangenheit wurden über 160 Exiliraner von den Agentender Islamischen Republik im Ausland ermordet. Seit dem Atomdeal mitdem Iran 2015 verstärken sich die Spionage- und Terroraktivitäten desRegimes in Deutschland und Europa. Im Juli 2016 verurteilte dasBerliner Kammergericht einen iranischen Agenten, der Bewegungsprofileiranischer Oppositioneller erstellt hatte, zu einer Freiheitsstrafevon zwei Jahren und 4 Monaten Haft. Im März 2017 verhängte dasselbeGericht eine Freiheitsstrafe von vier Jahren gegen einen Agenten, derden Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Reinhold Robbeausgespäht hatte. Im Januar 2018 ordnete die BundesanwaltschaftHausdurchsuchungen bei 10 iranischen Agenten an, die im Auftrag einesiranischen Geheimdienstes jüdische und israelische Ziele inDeutschland ausgespäht haben sollen.Pressekontakt:Ulrike BeckerSprecherin STOP THE BOMBTel. 030 - 2241 2700info-de@stopthebomb.netWeitere Infos:de.stopthebomb.net/de/presse/presseaussendungen.html#c3381Original-Content von: STOP THE BOMB Kampagne, übermittelt durch news aktuell