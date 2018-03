"Mordkommission Istanbul - Tödliche Gier": Tagessieg für den "DonnerstagsKrimi im Ersten"

München (ots) - 5,16 Millionen Zuschauer, das entspricht einemMarktanteil von 16,4 %, sahen gestern Erol Sander in seiner Rolle alsKommissar Mehmet Özakin. In "Tödliche Gier", dem 20. Fall der"Mordkommission Istanbul", ging es um das lukrative Geschäft mit derAngst: Istanbul zählt zu den von Erdbeben am stärksten gefährdetenGroßstädten der Welt; Millionen von Menschen leben jedoch in altenoder billig gebauten Häusern, die im Katastrophenfall als nichtsicher gelten. Kommissar Özakin und sein Team sahen sich mit einembrutalen Baulöwen und seinen skrupellosen Geschäften konfrontiert.Unterfüttert wurde der wendungsreiche Kriminalfall von einem weiterengesellschaftlichen Thema der Bosporus-Metropole: dem Kampf kritischerKünstler und Aktivisten gegen die Folgen der Globalisierung.Neben Erol Sander als Mehmet Özakin, Oscar Ortega Sánchez alsMustafa Tombul und Melanie Winiger als Derya Güzel spielten inweiteren Rollen: Ercan Durmaz, Erdal Yildiz, Demet Gül, Max Befort,Edita Malovcic, Ege Aydan, Fatih Pasali, Seda Yildiz, Yusuf Taha Tan,Bülent Keser, Ayse Lebriz u.v.a.Die DonnerstagsKrimi-Reihe "Mordkommission Istanbul" ist eineProduktion der Ziegler Film im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste(Redaktion: Carolin Haasis und Sascha Schwingel, Produzenten: HartmutKöhler, Regina Ziegler, Gabriele Lohnert). Gedreht wurde im Juni undJuli 2016 in Izmir (Türkei). Marc Brummund führte bei "Tödliche Gier"Regie. Das Drehbuch stammt von Horst Freund nach Figuren von HülyaÖzkan.Weitere Informationen aufwww.daserste.de/unterhaltung/film/mordkommission-istanbul/index.htmlPressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Röver@DasErste.deKerstin Fuchs, ARD DegetoTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs@fuchsundfreunde.comStefanie Diehm, PR Heike AckermannTel.: 089/649865-11, E-Mail: stefanie.diehm@pr-ackermann.comwww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell