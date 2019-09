"Morden im Norden": 15 neue Folgen ab kommenden Montag im Ersten

München (ots) - Am kommenden Montag, 23. September 2019, startetdie 6. Staffel "Morden im Norden" im Ersten. 15 neue Episoden mit denLübecker Ermittlern Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen(Ingo Naujoks) sind bis zum Jahresende montags um 18:50 Uhr zu sehen.In der ersten neuen Episode, "Die verlorene Tochter" (Drehbuch:Tanja Bubbel & Christiane Thienelt, Regie: Michi Riebl), wird der21-jährige Wäschereimitarbeiter Robin Hexler (François Goeske)erstochen am Rande des Lübecker Straßenstrichs aufgefunden. DieKommissare Englen und Kiesewetter finden heraus, dass Robin eineheimliche Beziehung zu Lina (Sarah Mahita), der erst 15-jährigenTochter seines Chefs, hatte und möglicherweise in Drogengeschäfteverstrickt war. Kollege Schröter (Veit Stübner) lässt ein paar alteBeziehungen aus seiner Zeit bei der Sitte spielen und bringt dieKommissare auf eine heiße Spur: Der Getötete hatte seinen kargenWäschereilohn nicht mit Drogendelikten, sondern mit Prostitutionaufgestockt. Robin war ein sogenannter Loverboy, der minderjährigenMädchen die große Liebe vorgaukelte, damit sie für ihn anschaffengehen. Wollte Lina ausbrechen und erstach ihn deshalb? Das Mädchenschwört, Robin geliebt zu haben und ihm freiwillig zu Dienstengewesen zu sein. Verzweifelt läuft sie von zu Hause weg - geradewegszu Robins ehemaligem Geschäftspartner, der Rotlichtgröße Manni(Alfred Hartung). Die Ermittler müssen nicht nur den Täterüberführen, sondern das Mädchen auch aus den Fängen des Zuhältersbefreien.In weiteren Rollen sind Proschat Madani als Staatsanwältin Dr.Hilke Zobel, Julia Schäfle als Kommissarin Nina Weiss sowie ChristophTomanek als Pathologe Dr. Henning Strahl und Jürgen Uter alsHausmeister Ernst zu sehen.Gedreht wurden 16 neue Folgen von Juni bis Dezember 2018 inLübeck, Hamburg und Umgebung. Die Folge 96 wird unmittelbar vorAusstrahlung der 7. Staffel, die gerade produziert wird, im nächstenJahr auf den Bildschirm kommen."Morden im Norden" wird produziert von der ndF: Berlin (Produzent:Hans-Hinrich Koch, Producer: Anna Neudert) im Auftrag der ARD Werbungund der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Karsten Willutzki (NDR),Executive Producer ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR). Im Internet:www.DasErste.de/mordenimnordenWeitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten demPresseheft unter https://presse.daserste.de. Die Folgen "Dieverlorene Tochter" und "Herzweh" stehen für akkreditierteJournalisten im Vorführraum des Presseservices Das Erste zur Ansichtbereit. Audios zur Serie sind bei ARD TVaudio abrufbar.Pressefotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard MöllmannPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887E-Mail: bernhard.moellmann@daserste.deHelmut MonkenbuschMonkenbusch - Presse und PR für Film und FernsehenTel.: 040/851 34 69, Mobil: 0151/64423971E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell