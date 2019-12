Nach Morddrohung gegen Landtagsabgeordnete Dr. Christina Baum: AfD fordert alle Demokraten auf, sich von Gewalt in der politischen Debatte entschieden zu distanzieren!

Stuttgart (ots) - Am Morgen des heutigen 4. Dezember 2019 registrierte eineMitarbeiterin vor der Zahnarztpraxis von Dr. Christina Baum in Lauda-Königshofeneine Morddrohung gegen die engagierte AfD-Landtagsabgeordnete. Das auf dem Bodenaufgestellte Holzkreuz umfasst neben wüsten sexistischen Beleidigungen sogar dieAnkündigung eines konkreten Todestages am 31. Dezember dieses Jahres. Es wurdezwischenzeitlich Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet, die vor Ortermittelt. Auch das Innenministerium des Landes Baden-Württemberg wurde über dieVorkommnisse vor der Praxis von Dr. Christina Baum informiert. Die Abgeordnetender Fraktion der AfD im Landtag von Baden-Württemberg verurteilen dieseswiderwärtige Vorgehen politischer Gegner aus dem linken Spektrum auf dasSchärfste und fordern sowohl Ministerpräsident Winfried Kretschmann,Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Innenminister Thomas Strobl als auch alledemokratischen Parteien dazu auf, sich mit klaren Worten von derartigenGewaltandrohungen gegen Abgeordnete des Landtags zu distanzieren. "Die Gewaltgegen gewählte Volksvertreter ist ein Angriff auf die Demokratie insgesamt",unterstreicht Bernd Gögel, der Vorsitzende der Fraktion der AfD im Landtag vonBaden-Württemberg. "Wir fordern alle demokratischen Kräfte auf, die Angriffe aufdie Abgeordnete Dr. Christina Baum vorbehaltlos zu verurteilen, und verlangenein klares Bekenntnis zur gewaltfreien politischen Auseinandersetzung. Es darfkeine Opfer erster und zweiter Klasse geben!"Spirale der Gewalt gegen demokratisch legitimierte VolksvertreterNach fester Überzeugung der AfD-Landtagsfraktion darf Gewalt niemals als Mittelder politischen Debatte akzeptiert werden - und das vollkommen unabhängig vonder inhaltlichen Ausrichtung der betroffenen Parteien oder Personen. "Der Hassunserer politischen Gegner trägt Früchte. Es ist die entmenschlichende Hetzegegen die AfD, die Menschen zu solchen Taten anstachelt", betont dieAfD-Abgeordnete Dr. Christina Baum nach Bekanntwerden der Morddrohung gegen ihrePerson. "Wir als AfD greifen die Vertreter der Altparteien stets als politischeGegner, jedoch nie als Menschen an. Gewalt als Mittel der politischenAuseinandersetzung haben wir stets abgelehnt und verurteilt. Die Altparteienmüssen sich entscheiden, ob sie sich nun endlich inhaltlich mit unsauseinandersetzen oder die Spirale der Gewalt weiter eskalieren lassen wollen.Ich erwarte eine klare Distanzierung und nicht erneut Schweigen undRelativierungen. Denn wer schweigt, macht sich mitschuldig. Nachdem auch meinWahlkreisbüro bereits mehrfach massiv angegriffen wurde, erwarte ich außerdem,dass man der Täter nun endlich habhaft wird - oder es entsteht der Eindruck,dass politisch Andersdenkende regelrecht zum Abschuss freigegeben sind!"Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4458752OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell