Unterföhring (ots) -- Die neue zweite sowie die erste Staffel ab 15. August als Box Setsüber Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar- Parallel dazu eine wöchentliche Ausstrahlung in Doppelfolgen aufSky Atlantic HD- In der Hauptrolle: Julia Stiles ("Jason Bourne"-Reihe)- Trailer zum Download: https://we.tl/t-Hft0gWNhfiDie Côte d'Azur gilt als Synonym der Welt des Glamours, derSuperreichen und Mächtigen. Doch die Kehrseite offenbart ein Milieudes Betruges, Manipulation und des Mordes. Und genau hier findet dasenglische Sky Original "Riviera" ihre Fortsetzung. Sky präsentiertdie zweite Staffel ab 15. August als komplettes Box Set auf SkyTicket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Parallel dazu gibt es immerdonnerstags um 20.15 Uhr eine Doppelfolge auf Sky Atlantic HD. Werdie erste Staffel fesselnden Mix aus emotionalem Familiendrama unddynamischem Thriller noch nicht gesehen hat, kann auch dies über SkyBox Set, empfangbar mit Sky Ticket, Sky Go oder über Sky Q auf Abrufnachholen. Die ersten vier Episoden der neuen Staffel sind derzeit imSky Screeningroom (https://screening.sky.de/) verfügbar.Über "Riviera":Hinter jedem großen Vermögen verbirgt sich ein Verbrechen. In derzweiten Staffel von "Riviera" sehen wir, wie Georgina (Julia Stiles)sich darauf fokussiert, ungestraft davon zu kommen, während sie darumkämpft, ihre Macht und Position innerhalb der Clio Familie und an derSpitze der exklusiven Kunstwelt zu erhalten.Die neuen Episoden knüpfen direkt an das schockierende Ende derersten Staffel an. Georgina wird von Scheich Raafi Al-Qadar (AlexLanipekun) und seiner Frau Daphne (Poppy Delevingne) aus demstürmischen Meer gerettet. Doch schafft es Georgina, rechtzeitig alleSpuren ihrer Tat zu beseitigen? Bald erreicht Georgina eineNachricht, die sie in die USA und damit in ihre eigene Vergangenheitführt. Indessen sucht Irina nach Adam und ihr Sohn Christos Clios(Dimitri Leonidas) steigt für seine Schwester Adriana insRennpferd-Business ein.Die glamourös-stylische Thrillerserie über düstere Geheimnisse imMilieu der Superreichen an der sonnigen französischen Riviera ist einbritisches Sky Original in Kooperation mit Altice Studios. Produziertvon Archery Pictures, Primo Productions und Sky. Als ausführendeProduzenten zeichnen Kris Thykier, Paul McGuinness and Cameron Roachverantwortlich. Den internationalen Vertrieb übernimmt Sky Vision.Oscarpreisträger, Autor und Regisseur Neil Jordan ("The Crying Game","Die Borgias") verwirklichte eine Idee des ehemaligen "U2"-ManagersPaul McGuiness und verpflichtete dafür einen erlesenen Cast um"Bourne"-Star Julia Stiles. In der zweiten Staffel stoßen Model PoppyDelevingne und Will Arnett ("Arrested Development") zum Ensemble derSerie. Mit bislang 20 Millionen Downloads in Großbritannien ist"Riviera" eines der erfolgreichsten britischen Sky Originals. ImHerbst 2019 sollen die Dreharbeiten zur dritten Staffel beginnen.Facts:Originaltitel: "Riviera", Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 50Minuten, GB 2019. Regie: u.a. Hans Herbots. Ausführende Produzenten:Cameron Roach, Kara Manley, Kris Thykier, Paul McGuinness.Darsteller: Julia Stiles, Lena Olin, Roxane Duran, Dimitri Leonidas,Igal Naor, Poppy Delevingne, Alex Lanipekun, Jack Fox, Will Arnett,Grégory Fitoussi, Juliet Stevenson, Lolita Chakrabarti, Mark Holden,Morgan Kelly, Kadence Kendall Roach.Ausstrahlungstermine:Staffel zwei ab 15. August 2019 über Sky Box Sets als kompletteStaffel verfügbar über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf.Parallel dazu in der linearen Ausstrahlung immer donnerstags, 20.15Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.Staffel eins ist ebenfalls über Sky Box Sets als komplette Staffelverfügbar über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf erhältlich.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren derneuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - DasLied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia". Alle Serien sind sowohl inDeutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüberhinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abrufbereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. 