"Mord in der Oper" - WDR Funkhausorchester, WDR Rundfunkchor und Tatort-Kommissarin Sabine Postel klären im Konzert Opern-Morde auf

Köln (ots) -Konzerte:Freitag, 22.06.2018, 20.00 Uhr in der Kölner PhilharmonieSamstag, 23.06.2018, 17.00 Uhr im Parktheater IserlohnAuf der Opernbühne wird geliebt, gehasst, intrigiert - aber eben auchgemordet. Die Morde geschehen aus den unterschiedlichsten Motiven:Der Mord in der Oper »Carmen« von Georges Bizet aus Verzweiflung undLeidenschaft, in Verdis »Othello« sind es die zerstörerischen KräfteMisstrauen und Eifersucht - und dem Fischer Peter Grimes wird inBenjamin Brittens gleichnamiger Oper sogar ein Mord angehängt.Das WDR Funkhausorchester und der WDR Rundfunkchor liefern diepackende Musik zu den dramatischen Szenen. Tatort-Kommissarin IngaLürsen alias Sabine Postel geht den Motiven der Mörder auf den Grundund bringt mit ihrer Erfahrung aus der Welt der Kriminalfälle Lichtin die verschiedenen Verzweiflungstaten.Die Gesangssolisten sind Panagiota Sofroniadou (Sopran), NorbertSchmittberg (Tenor) und Christoph Scheeben (Bassbariton).Tickets sind u.a. online erhältlich unter derticketservice.de undiserlohn.de.Sendedatum:WDR 4 Klassik Populär, 05.08.2018, 19.04 UhrDas Konzert ist am 22.06.2018 ab 20.00 Uhr außerdem im Live-Stream zusehen:www.wdr-funkhausorchester.de