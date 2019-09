Nach Mord an Georgier Verhältnis zu Russland bedroht

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Mord an einem Georgier unter möglicher Beteiligung russischer Geheimdienste in Berlin warnen deutsche Politiker vor einer Belastung der Beziehungen zu Russland. "Das deutsch-russische Verhältnis würde erheblich belastet", sagt CDU-Innenexperte Armin Schuster, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, zu "Bild am Sonntag". "Die russische Regierung ist jetzt aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten, um die Tat mit aufzuklären und den Verdacht aus der Welt zu schaffen."

Auch Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, ist "zutiefst beunruhigt", forderte: "Die Hintergründe der Tat müssen jetzt lückenlos aufgeklärt werden."

Foto: über dts Nachrichtenagentur