Morbus Gaucher: selten - und selten richtig diagnostiziert / Warum es uns wichtig ist, anlässlich des Morbus Gaucher Tages, auf die weitgehend unbekannte Erkrankung aufmerksam zu machen (FOTO)

Berlin (ots) -1 von 40.000 Personen: Das ist die Häufigkeitsrate derStoffwechselerkrankung Morbus Gaucher (sprich: "Goschee"). Sie kannheutzutage zuverlässig diagnostiziert und wirksam therapiert werden.Und dennoch bleibt die erblich bedingte Erkrankung häufig über Jahreunentdeckt. Dies liegt zum einen an den unspezifischen Anzeichen derKrankheit, aber auch an mangelndem Bewusstsein auf Seiten der Ärzteund der Öffentlichkeit.Am 1. Oktober ist der internationale Morbus Gaucher Tag. Um aufdie seltene Erkrankung aufmerksam zu machen, finden an diesem Tagdeutschlandweit verschiedene Aktionen statt, so auch "Das richtigeBauchgefühl!" - eine Aktion des Unternehmens Shire. Ziel ist es, denBlick für Morbus Gaucher zu schärfen und dadurch eine frühe Diagnosezu ermöglichen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am 1.Oktober 2018 im Café "Brew 4 Few" (Friedrichstraße 149, 10117 Berlin)von 12.00 bis 14.00 Uhr über das Krankheitsbild und die Arbeit derGaucher Gesellschaft Deutschland e. V. zu informieren. DiePatientenorganisation wird dabei durch Sabine Biermann vertreten, dieselbst vor 20 Jahren mit Morbus Gaucher diagnostiziert wurde und sichheute für Betroffene und ihre Angehörigen engagiert.Was steckt hinter der Erkrankung?Der französische Arzt Philippe Gaucher beschrieb Morbus Gaucher1882 zum ersten Mal bei einem Patienten, dessen Leber und Milzauffällig vergrößert waren. Durch einen seltenen, erblich bedingtenGendefekt können Betroffene bestimmte Stoffwechselprodukte nichtausreichend abbauen. Die verbleibenden Stoffe lagern sich in denFresszellen des Körpers - den sogenannten Makrophagen - ab, die dannzu "Gaucher Zellen" anschwellen. Größere Ansammlungen der betroffenenZellen finden sich vor allem in der Leber, in der Milz und imKnochenmark. Deshalb sind auch eine Leber- und Milzvergrößerung mitentsprechenden Blutbildveränderungen und Knochensymptomen möglicheHinweise auf einen Morbus Gaucher.Häufig unerkannt: Der schwierige Weg zur DiagnoseDie Erkrankung bleibt häufig jahrelang unentdeckt. Kinder sindgleichermaßen häufig betroffen wie Erwachsene. Die ersten Anzeichenfür Morbus Gaucher sind sehr unspezifisch, dazu gehören etwaBauchschmerzen und Müdigkeit. Durch eine frühzeitige Diagnose undrechtzeitigen Therapiebeginn, können Folgeschäden vermieden und einZugewinn an Lebensqualität erreicht werden. Bei später Diagnosehingegen können Patienten bleibende Schäden durch die Erkrankungerleiden. Sabine Biermann, die selbst von Morbus Gaucher betroffenist, sagt dazu: "Nicht nur der Weg zur Diagnose ist bei seltenenErkrankungen schwierig, sondern auch der Weg bis hin zur Therapie, daes an Unterstützung und Verständnis seitens der Ärzte und offiziellerOrgane mangelt." Es ist daher umso wichtiger, Ärzte und Patientenumfassend aufzuklären.Über ShireShire ist das weltweit führende Biotechnologie-Unternehmen in derVersorgung von Patienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen.Unser Ziel ist es, bahnbrechende Therapien für diese Erkrankungen inverschiedenen medizinischen Fachgebieten zu entwickeln - dazu zählenHämatologie, Immunologie, Erbkrankheiten, Neuroscience sowie InnereMedizin und die Augenheilkunde. Unsere Expertise und unser globalesNetzwerk ermöglichen es uns, Patienten in mehr als 100 Ländern zuunterstützen.All unser Handeln orientiert sich an den Bedürfnissen derPatienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen. Diese Patientendurchlaufen häufig eine lange und belastende Odyssee bis zur exaktenDiagnosestellung und zum Behandlungsbeginn. Deshalb engagieren wiruns für die frühzeitige Diagnostik und die Bereitstellung adäquatermedizinischer Therapien. Das Ziel ist dabei von Anfang an eineintensive Unterstützung dieser Patienten und ihrer Bezugspersonensowie die Verbesserung des jeweiligen Versorgungsstandards. Somöchten wir Menschen mit seltenen und komplexen Erkrankung auf ihremWeg kompetent begleiten und zur Verbesserung ihrer Lebensqualitätbeitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.shire.de.Pressekontakt:Julia DortMedizin & Markt GmbHTelefon: +49 (0)89 383930-45E-Mail: dort@medizin-und-markt.deOriginal-Content von: Shire Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell