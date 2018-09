Morbus Gaucher ein französischer Weichkäse? Internationaler Morbus Gaucher Tag 2018: Straßenumfrage von Sanofi Genzyme lenkt Aufmerksamkeit auf seltene Erkrankung (VIDEO)

Frankfurt/Neu-Isenburg (ots) -Menschen mit Morbus Gaucher haben ein Problem: Kaum jemand kenntihre Erkrankung. Entsprechend ratlos blickten auch die Teilnehmer derStraßenumfrage "Augenblick mal! Was ist M. Gaucher?" von SanofiGenzyme. Antworten wie: "Da haben Sie mich jetzt auf dem falschen Fußerwischt - keinen blassen Schimmer" waren keine Ausnahme. EinigePassanten in der Essener Innenstadt hielten M. Gaucher gar für einensüdamerikanischen Viehzüchter. Die meisten jedoch für einenfranzösischen Weichkäse. Nur wenigen kam die zündende Idee: Das "M."könnte für "Morbus" stehen, das lateinische Wort für Krankheit. Dassdie richtige Antwort die ganze Zeit direkt vor seiner Nase, nämlichauf dem T-Shirt des Interviewers stand, bemerkte nur ein Einziger.Bei der Diagnose von Morbus Gaucher ist es nicht anders: Auch hierist die richtige Lösung nur einen Augenblick entfernt - wenn manweiß, wonach man schauen muss.Augenblick mal! Was ist M. Gaucher? - Straßeninterview zum MorbusGaucher Tag onlineUm möglichst viele Menschen über Morbus Gaucher aufzuklären, unterihnen vielleicht sogar den ein oder anderen ahnungslosen Betroffenen,stellt Sanofi Genzyme das Straßeninterview zum diesjährigenInternationalen Morbus Gaucher Tag am 1. Oktober 2018 auf derAktionshomepage www.augenblick-gaucher.de online. Die Aktion ist inKooperation mit der gemeinnützigen Selbsthilfeorganisation GaucherGesellschaft Deutschland e. V. (GGD) und der European GaucherAlliance (EGA) entstanden. In einem bewegenden Interview erzähltMorbus Gaucher-Patientin Anke zudem aus erster Hand, wie belastend esist, sich schlecht zu fühlen, ohne zu wissen, woran es liegt, wiegroß die Erleichterung ist, wenn die Krankheit dann endlich einenNamen hat, und wie ihr Leben seit der Behandlung aussieht.Morbus Gaucher! Die richtige Diagnose ist nur einen AugenblickentferntDie typischen Symptome von Morbus Gaucher sind so unspezifisch,dass sie leicht als alltägliche Beschwerden abgetan werden könnenoder vom Arzt für eine andere Krankheit gehalten werden. Symptomesind z. B. Müdigkeit, Nasenbluten, eine Neigung zu blauen Flecken,Oberbauchbeschwerden oder Knochenschmerzen. Viele Betroffene habendeshalb eine teils jahrzehntelange Odyssee durch zahlreicheArztpraxen hinter sich, bis ihre Beschwerden endlich richtigeingeordnet werden können. "Umso wichtiger ist es, Bewusstsein fürdiese Erkrankung zu schaffen!", sagt Sabine Biermann,stellvertretende Vorstandsvorsitzende der GGD und selbst MorbusGaucher-Patientin. "Vielleicht gelingt es so, dem ein oder anderen zueiner früheren Diagnose zu verhelfen."Was ist Morbus Gaucher genau?Morbus Gaucher [sprich: go-schee] ist eine erblich bedingteErkrankung, von der weltweit schätzungsweise weniger als 10.000Menschen betroffen sind. Ursache ist ein Mangel des Enzymsß-Glukozerebrosidase. Dieser Mangel führt dazu, dass derzuckerhaltige Fettstoff Glukozerebrosid nicht abgebaut werden kannund sich in den körpereigenen Fresszellen (Makrophagen) anhäuft.Diese dicken, sogenannten "Gaucher-Zellen" sammeln sich besonders inLeber, Milz und Knochenmark an. Dadurch vergrößern sich Milz undLeber zum Teil enorm. Die Diagnose kann mithilfe eines einfachenTests gestellt werden, bei dem die verminderte Enzymaktivitätgemessen wird. Richtig erkannt, ist Morbus Gaucher gut behandelbar.Betroffene sollten sich nach der Diagnose daher an einspezialisiertes Kompetenzzentrum wenden.Über die GGDDie Gaucher Gesellschaft Deutschland e. V. (GGD) wurde 1992 alsgemeinnützige Selbsthilfegruppe gegründet. Sie entstand aus demZusammenschluss von Gaucher-Betroffenen und behandelnden Ärzten undentwickelte sich schnell zur bundesweiten Selbsthilfeorganisation.Die GGD hat sich zur Aufgabe gemacht, über die Erkrankung und dienotwendige medizinisch-soziale Versorgung von Gaucher-Patientenaufzuklären. Homepage der Gaucher Gesellschaft Deutschland e. Über den Internationalen Morbus Gaucher TagDer Internationale Morbus Gaucher Tag wurde erstmals im Jahr 2014von der European Gaucher Alliance (EGA) unter dem Motto "rare but notalone" ("selten aber nicht allein") ins Leben gerufen - mit dem Ziel,das Bewusstsein für Morbus Gaucher zu schärfen und die Auswirkungender Erkrankung auf das Leben von Kindern und Erwachsenen zuverdeutlichen. Der Internationale Morbus Gaucher Tag steht 2018unter dem Motto "Rare Stars - giving hope, improving lives". Homepageder European Gaucher Alliance: https://www.eurogaucher.org. 