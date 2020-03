Mopedversicherung: Piaggio, Simson und Peugeot sind beliebteste Marken (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

München (ots) - - Kleinkrafträder: Moped und Roller am häufigsten versichert - Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacher Wiederabschluss im FolgejahrJedes fünfte Kleinkraftrad, das CHECK24-Kunden versichern, kommt von der Marke Piaggio (22 Prozent). Das ist wenig überraschend, stellt das italienische Unternehmen doch den Kultroller Vespa her. Auf Platz zwei landet das ehemalige DDR-Unternehmen Simson (19 Prozent), das unter anderem das Modell Schwalbe produzierte. Den dritten Platz sichert sich der französische Fahrzeugbauer Peugeot (sechs Prozent).Eine detaillierte Übersicht über die beliebtesten Marken nach Fahrzeugtyp und Geschlecht des Halters finden Sie hier. (https://www.check24.de/mopedversicherung/die-beliebtesten-kleinkraftraeder/)Kleinkrafträder: Moped und Roller am häufigsten versichertMoped und Roller sind die beliebtesten Kleinkrafträder. Insgesamt versichern 85 Prozent der CHECK24-Kunden diese beiden Fahrzeugtypen bei den motorisierten Zweirädern. Mofas (neun Prozent) und Mokicks (sechs Prozent) machen einen deutlich geringeren Anteil aus.Auch wenn es verschiedene Bezeichnungen für die unterschiedlichen Fahrzeugtypen gibt, schließen Verbraucher für ihre motorisierten Zweiräder immer eine sogenannte Mopedversicherung ab. Dabei handelt es sich mindestens um eine Haftpflichtversicherung, ohne die das Kleinkraftrad nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf."Eine Teilkaskoversicherung ist aber in jedem Fall ratsam, da Mopeds und Kleinkrafträder im Vergleich zu anderen Fahrzeugen häufiger gestohlen werden" , sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacher Wiederabschluss im FolgejahrVerbraucher, die Fragen zu ihrer Mopedversicherung haben, erhalten bei den CHECK24-Experten an sieben Tage die Woche persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Versicherungsverträge verwalten Kunden jederzeit im digitalen Versicherungsordner. Eine Mopedversicherung endet immer automatisch am letzten Februartag eines jeden Kalenderjahres. Bei Abschluss der Versicherung über das CHECK24-Kundenkonto ist ein Wiederabschluss für das folgende Vertragsjahr mit nur einem Klick möglich.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4560554OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell