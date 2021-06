Moovly gibt die Integration in HubSpot Media Bridge bekannt

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, CANADA — (17. Juni 2021) Moovly Media Inc. (TSXV: MVY) (OTC: MVVYF) (FRANKFURT: 0PV2) („Moovly“ oder das „Unternehmen“) gab die Erstellung einer Integration in HubSpot und die Aufnahme in eine Medien-App-Sammlung bekannt.

Benutzer von Moovly und HubSpot können jetzt Moovlys führende Multimedien-Plattform zur Gestaltung ansprechender Vertriebs- und Marketingvideos nutzen und diese übergangslos auf der HubSpot-CRM-Plattform veröffentlichen. Diese Integration ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung