Hannover (ots) - Als erstes E-Scooter-Unternehmen in Deutschland bringt Moovisein neues Modell Moovi StVO Pro in Zusammenarbeit mit der AXA voll versichertund noch leistungsstärker und komfortabler auf die Straße.Zusammen mit Alteos, einem Tochterunternehmen der AXA, nutzt Moovi denVerkaufsstart seines neuen Moovi Modells "StVO-Pro" und bietet seinen Kundinnenund Kunden nun einen bereits vorab versicherten E-Scooter, bei dem derHaftpflicht-Schutz für das laufende Versicherungsjahr bereits im Kaufpreis desE-Scooters enthalten ist. Er geht beim Kauf mit auf die Käuferin bzw. den Käuferüber, diesen steht es frei, die Versicherung nach dem Kauf zu wechseln. Damitlösen Moovi und Alteos das Problem, dass sich Besitzer von E-Scootern bishernach dem Kauf zunächst selbst um eine Versicherung für Ihren E-Scooter kümmernmussten und nicht sofort nach dem Kauf losfahren konnten. E-Scooter müssen inDeutschland mit einer Kfz-Haftpflichtversicherung in Form einerKennzeichenplakette ausgestattet werden, um am Straßenverkehr teilnehmen zudürfen.Die Aktion startet mit dem Verkauf des neuen Moovi Modells "StVO Pro", das mitgrößeren Reifen, einem stärkeren Motor und einem größeren Rahmen ausgestattetist. Mit der überarbeiteten Version reagiert Moovi auf das Feedback seinerKunden, die sich einen stärkeren und komfortableren E-Scooter gewünscht haben,der ohne Abstriche kompakt und damit ideal für die letzte Meile bleibt. DerRoller ist ab sofort zum Preis von 799EUR erhältlich.Janik Lipke, Co-Founder und CMO: "Für uns ist steht das Kundenerlebnis anallererster Stelle. Wir haben in den letzten Monaten viele Anfragen vonverunsicherten Kunden erhalten, die von den langwierigen und mitunter komplexenAnmeldeprozessen der E-Scooter-Versicherungen berichtet haben. Aktuell gibt esmehr als 20 Anbieter für E-Scooter-Versicherungen in Deutschland. Das war füruns ein klares Zeichen, den Prozess fundamental zu vereinfachen."Lipke erklärt weiter: "Mit Hilfe von Alteos und der AXA haben wir eine Lösungentwickelt, mit der unsere Kunden direkt mit Versicherung und Kennzeichen aufdie Straße starten können, ohne sich selber darum kümmern zu müssen. DiesesAngebot ist unseres Wissens nach bisher einzigartig in Deutschland."Boiler PlateMoovi steht mit seinem gleichnamigen elektrischen Tretroller fürElektromobilität in kompakter, erschwinglicher Form. Als E-Scooter derKompaktklasse sind Moovi E-Scooter für Jedermann gedacht und zielen insbesonderedarauf ab, im Mobilitätsmix die Lücke für die letzte Meile zu schließen. DieRoller wurde von dem Gründerteam Nima Zarindast, Janik Lipke, Michael und IvanaKäse in Hannover entwickelt.Alteos ist ein 100%iges Tochterunternehmen der AXA Konzern AG. Alteos entwickeltmoderne, intelligente und papierlose Versicherungslösungen. Dabei liegt derFokus auf Schutz und Absicherung von hochwertigen Konsumgütern und neuerMobilität. Alteos verkauft seine Versicherungslösungen ausschließlich mit Hilfevon Vertriebspartnern. Der Wettbewerbsvorteil von Alteos liegt in der selbstentwickelten, hochmodernen Technologieplattform für den Aufbau und dieVerwaltung von Versicherungslösungen. Mit deren Hilfe kann Alteos schneller undkostengünstiger als andere Anbieter individuelle Absicherungslösungen für seineVertriebspartner entwickeln.Pressekontakt:Moritz MüllerHartmut Schultz Komminukation GmbHT: 089 / 99 24 96 23E: mm@schultz-kommunikation.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139310/4458240OTS: Kaufmann Sortimentsgroßhandel GmbHOriginal-Content von: Kaufmann Sortimentsgroßhandel GmbH, übermittelt durch news aktuell