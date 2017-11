Moore preisgekrönt: KfW-Projekt erhält Auszeichnung für effizientesten CO2-Speicher

Frankfurt am Main (ots) -- UN-Klimasekretariat verleiht Preis für Wiedervernässung vonTorfmooren in Russland - Vermeidung von Bränden und Abmilderungdes Klimawandels- Großer Beitrag zum Klimaschutz- Minderung des Brandrisikos auf 100.000 HektarDas UN-Klimasekretariat hat heute das Projekt "Wiedervernässungvon Tormooren in Russland - Vermeidung von Bränden und Abmilderungdes Klimawandels", einem Projekt der KfW und desBundesumweltministeriums (BMUB) im Rahmen der InternationalenKlimaschutzinitiative (IKI), eine Auszeichnung in der Kategorie"Planet Health" verliehen. Die KfW finanziert das Projekt im Auftragdes BMUB mit 6,5 Mio. EUR. Mit diesen Mitteln werden bis zu 59.000Hektar nicht mehr intakte Moorflächen in verschiedenen russischenProvinzen (u.a. in Moskau, Twer, Wladimir und Nischni Nowgorod)wiedervernässt und damit neu belebt. Aufgrund ihrer großenCO2-Speicherfähigkeit werden pro Hektar und Jahr 5-10 Tonnen CO2eingespart."Moore fangen den größten Klimakiller unseres Planeten ein - dasCO2. Sie machen nur drei Prozent der weltweiten Landfläche aus,speichern aber doppelt so viele Treibhausgase wie alle Wälder derErde zusammen. Aus diesem Grund ist der Schutz bestehender und dieRenaturierung entwässerter Moore eine sehr effiziente Maßnahme zurEindämmung des Klimawandels", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglieddes Vorstands der KfW Bankengruppe.Durch die Umwandlung von Wildnis vor allem in Acker- oderForstflächen wurden viele Moore ausgetrocknet. Sie stellen ein großesBrandrisiko dar, insbesondere um Moskau herum. Im Rahmen des Projektswerden solche degenerierten Moore ökologisch wiedervernässt. Dafürwerden Kanäle geschlossen, mit denen die Moore entwässert wurden,damit das Grund- und Niederschlagswasser im Moor bleiben kann. Weiterwird ein Monitoringsystem zur Messung des Fortschritts derWiedervernässung aufgebaut.Weitere Informationen finden Sie unter: http://ots.de/k2Ee6 undhttps://www.kfw.de/stories/cop23-spezial-klimawandel/Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis Pöthig,Tel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell