Moontec 17: Estland will zur weltweiten Drehscheibe für Blockchain werden

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) -Im Dezember findet in der Hauptstadt Estlands die größtenordeuropäische Konferenz für Kryptowährung und Blockchain Moontec 17(http://moontec.io/registration/) statt. Mehr als 50 Branchenexpertenaus aller Welt werden sich über ihre Erfahrungen bei der Entwicklungund Förderung Blockchain-basierter Produkte austauschen und denEinfluss solcher Technologien auf Geschäftsprozesse in allenmöglichen Branchen diskutieren.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/595973/Moontec_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/595975/Moontec_Estonia.jpgDieses baltische Land, in dem nahezu jeder Prozess digitalisiertist und die Startup-Szene floriert, geht jetzt noch einen Schrittweiter. Im Jahr 2000 erklärte Estland den Internetzugang zu einemMenschenrecht -- auf gleicher Stufe wie Nahrung und Unterkunft.Estland war 2005 das erste Land der Welt, das elektronischeAbstimmung einführte. Mit dem weltweiten Vormarsch derBlockchain-Technologie ist Estland ausgezeichnet aufgestellt, umStartup-Unternehmer nach Estland einzuladen, sich dort geschäftlichniederzulassen -- selbst ohne Überschreiten der Grenze.Im Oktober 2014 führte die estnische Regierung ihr e-Residency(https://e-resident.gov.ee/)-Programm ein. Damit kann jeder Bürgerder Welt eine von der Regierung ausgestellte digitale Identitätbeantragen, die Online-Gründung und -Betrieb einer Unternehmung unterestnischen Bestimmungen ermöglicht. "Digitale Identifikatoren gibt esbei uns schon seit 17 Jahren", sagte der estnische Präsident KerstiKaljulaid. "Die Menschen haben gelernt, dem System zu vertrauen." AufGrundlage dieses Vertrauens sehen Estländer ein großesZukunftspotenzial für Blockchain -- eine Technologie, die dieOffenheit des Internets mit der Sicherheit der Kryptografiekombiniert, damit wichtige Informationen schneller und sichererverifiziert und Vertrauen aufgebaut werden können.In Estland sind die bekanntesten Blockchain-Unternehmen der Weltangesiedelt. Beispiele sind Guardtime, heute das weltweit größteBlockchain-Plattformunternehmen nach Umsatz, Belegschaft undKundenimplementierungen, oder auch Funderbeam, die erste aufBlockchain aufgesetzte, globale Startup-Handelsplattform. Im letzteJahr hat Nasdaq angekündigt, dass die e-Residency-Plattform alsGrundlage für einen Blockchain-basierten elektronischenAbstimmservice dienen wird, damit Aktionäre von Unternehmen, die anNasdaqs Tallinner Börse gehandelt werden, bei Aktionärsversammlungenabstimmen können.Bei der Konferenz werden Themen von E-Commerce bis KI behandelt.Redeauftritte haben Vertreter von Microsoft, Hashgraph, IBM,ConsenSys, Hyperledger, Reply, Change Bank, Nuggets, Funderbeam,Lykke, Paxful, Monetha und vielen anderen. Die vollständigeRednerliste finden Sie hier (http://moontec.io/speakers/).Für den zweiten Konferenztag ist ein Blockchain-Startup-Wettbewerbgeplant -- moonrise 2017 (http://moontec.io/moonrise-2017/). Startupskönnen sich bis zum 17. November 2017 bewerben.Moontec 17 findet am 4. und 5. Dezember 2017 in Tallin statt.Karten werden bereits verkauft. Mit Code EU2017 erhalten Sie einenNachlass von 30 %. Klicken Sie hier(http://moontec.io/registration/), um sich Ihre Teilnahme an dergrößten nordeuropäischen Konferenz für Kryptowährung und Blockchainzu sichern.Melani MerilooPR Baltic & Nordicmelani@moontec.ioIlya KuznetsovPR Globalilya@moontec.io+372-581-661-16Original-Content von: Moontec17, übermittelt durch news aktuell