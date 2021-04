Moonbug Entertainment kündigt große Expansion in China gemeinsam mit IQIYI und ByteDance an

London (ots/PRNewswire) - Macht den Welterfolg "CoComelon" für Hunderte von Millionen von Zuschauern verfügbarMoonbug Entertainment Ltd. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3113998-1&h=3439528884&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3113998-1%26h%3D3963190150%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.moonbug.com%252F%26a%3DMoonbug%2BEntertainment%2BLtd.&a=Moonbug+Entertainment+Ltd.), eines der größten digitalen Medienunternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass es sein erfolgreichstes Programm für Kinder, CoComelon, durch erweiterte und neu geschlossene Partnerschaften mit den führenden Streaming-Plattformen des Landes - iQIYI und ByteDance/Xigua Video - auf dem chinesischen Markt eingeführt hat. Mit diesen Vereinbarungen hat Moonbug die Zielgruppe von CoComelon, das in den meisten Teilen der Welt bereits sehr beliebt ist, erweitert. Die Hunderte von Millionen Zuschauern der chinesischen Plattformen haben nun die Möglichkeit, Inhalte in Mandarin und Englisch zu sehen und zu hören.Moonbug hat weltweit ein enormes Wachstum erlebt und im vergangenen Jahr in China Fuß gefasst. Die Produkte von Moonbug, die darauf spezialisiert sind, Kinder mit anregenden Inhalten zu versorgen, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Diese neuen Partnerschaften bieten dem Medienunternehmen weitere Möglichkeiten auf diesem Markt."Die Expansion von CoComelon nach China ist der Beginn einer neuen Periode der Expansion für Moonbug. Sie legt den Grundstein für zukünftige Partnerschaften innerhalb des Marktes", sagt Nicolas Eglau, Managing Director EMEA & APAC bei Moonbug. "Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass jedes Kind in China die Möglichkeit hat, über eine oder mehrere seiner bevorzugten Plattformen mit CoComelon-Charakteren in Verbindung zu treten."CoComelon lehrt Kinder, wie sie mit alltäglichen Situationen umgehen und dient als Vorbild für positives Verhalten, das mit einem Sinn für Freude vermittelt wird. Kinder können sich leicht mit den universellen Themen und alltäglichen Erzählungen identifizieren, wie z. B. sein Gemüse zu essen, zu lernen, seine Schuhe zu binden und sich für das Bett fertig zu machen. Mit seinen hellen und kräftigen Farben und den fröhlichen Kinderreimen und -sätzen zieht CoComelon Kinder im Alter von ein bis vier Jahren an, die mit JJ und seinen Geschwistern singen und tanzen sowie Buchstaben, Zahlen, Tiergeräusche, Farben und mehr lernen.Moonbug führt aktive Gespräche mit weiteren Partnern für zusätzliche Markteinführungen in den kommenden Wochen. Weitere Informationen über Moonbug finden Sie unter https://www.moonbug.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3113998-1&h=1724655950&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3113998-1%26h%3D3674332674%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.moonbug.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.moonbug.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.moonbug.com%2F).Informationen zu Moonbug EntertainmentMoonbug Entertainment ist ein preisgekröntes globales Unterhaltungsunternehmen, das pädagogisch wertvolle Programme für Kinder anbietet. Zu seinen beliebten Kinderprogrammen gehören die globalen Sensationen CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, ARPO und viele mehr, die in 27 Sprachen verfügbar sind.In nur zwei Jahren hat sich das Unternehmen zu einem Powerhouse für Kinderprogramme mit einem Repertoire von mehr als 550 Stunden Inhalt entwickelt. Die Programme werden auf mehr als 100 Plattformen weltweit vertrieben, darunter von Disney, KT Corporation, SK Broadband, Tsutaya, Tencent und ByteDance/Xigua Video. Im Mai 2020 wurde Moonbug von Tubular Labs zu einem der führenden digitalen Kinderunterhaltungsunternehmen der Welt ernannt, basierend auf der Gesamtzahl der weltweit gesehenen Minuten.Informationen zu iQIYIDas am 22. April 2010 gestartete Unternehmen iQIYI ist für seine hohen Qualitätsstandards sowie sein jugendliches und stilvolles Branding bekannt. iQIYI hat seitdem weltweite Popularität erlangt und eine massive Nutzerbasis aufgebaut, die es dem Unternehmen ermöglicht, in allen Bereichen seines Geschäfts ständig Innovationen vorzunehmen: Technologie, Inhalte, Marketing und Produktentwicklung. iQIYI wurde am 29. März 2018 an der NASDAQ mit dem Tickersymbol "IQ" notiert. Das umfassende Unterhaltungsökosystem des Unternehmens bietet den Nutzern Dienste wie E-Commerce, Comics, Literatur, Online-Spiele, Ticketverkauf und Kurzvideos. iQIYI hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell und ist führend in Chinas Online-Video-Industrie.Informationen zu ByteDanceByteDance wurde 2012 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Kreativität zu fördern und das Leben zu bereichern. Mit seiner Palette von mehr als einem Dutzend Produkten, darunter TikTok und Plattformen, die nur für den chinesischen Markt bestimmt sind, darunter Toutiao, Douyin und Xigua, macht ByteDance es einfacher und unterhaltsamer, mit Inhalten zu interagieren, sie zu konsumieren und zu erstellen.Das Unternehmen hat mehr als 240 Niederlassungen in über 120 Städten, darunter Peking, Schanghai, Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Bombay, Singapur, Jakarta, Seoul und Tokio. Pressekontakt:Kate Holmankate@clarity.pr