Moody's veröffentlicht aktualisierte Bonitätsbewertung für Saudi-Arabien (A1 mit stabilem Ausblick)

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Moody's hat am 19.September eine aktualisierte Bonitätsbewertung ohne Änderungen anseiner Einstufung veröffentlicht, die als A1 mit stabilem Ausblickbestätigt wurde. Nach Angaben der Ratingagentur blieben die Risikenfür das Bonitätsprofil weitgehend ausgewogen.Der Report bestätigt die Widerstandskraft Saudi-Arabiens gegenSchocks und die Beständigkeit der saudi-arabischen Wirtschaftgegenüber den geopolitischen Verhältnissen in der Region. Moody'sunterstreicht die Fähigkeit des Königreichs, schnell auf die Vorfällezu reagieren, die zu einer nur vorübergehenden Unterbrechung geführthaben, weshalb die Ratingagentur davon ausgeht, dass Angriffe aufÖlanlagen keine dauerhaften Auswirkungen auf das Bonitätsprofil derRegierung haben sollten. Der Report betont zudem, dass das KönigreichZugang zu ausreichenden Finanzreserven (und strategischenRohölreserven) hat, um einen vorübergehenden Rückgang derÖlproduktion abzufedern und einen vorübergehenden Verlust anSteuereinnahmen oder Exporterlösen auszugleichen. Laut Moody's bietendie Devisenreserven der Zentralbank von Saudi-Arabien SAMA (SaudiArabian Monetary Authority), die zu einem Drittel aus Staatseinlagenbestehen, mit 503 Milliarden USD (Stand Juli 2019) ein ausreichendesPolster, um bei Bedarf Haushaltsdefizite zu finanzieren.Moody's würdigt in seinem Report die Umsetzung weitreichenderReformen im Rahmen der Vision 2030.Das Finanzministerium hält unverändert an seinem Reformprogrammfest, dass die Resilienz der Wirtschaft weiter erhöhen wird undbereits erste Früchte trägt. Die realen BIP-Wachstumsraten lagen imersten Quartal 2019 bei rund 1,7% gegenüber 1,4% im ersten Quartal2018. Die reale Wachstumsrate außerhalb des Erdölsektors lag bei 2,1%und wurde durch das Wachstum des Privatsektors um 2,3% gegenüber 1,7%im Vorjahresquartal angetrieben.Das Finanzministerium lobte die Professionalität von Saudi Aramcobei der Bewältigung des Terroranschlags auf die beiden Einrichtungendes Unternehmens in Khurais und Abqaiq am 14. September diesesJahres, wo präzise Notfallpläne zur schnellen Wiederherstellung derÖlversorgung beigetragen haben. Das Königreich Saudi-Arabien stellteseine Fähigkeit unter Beweis, die Versorgung der Ölmärkte in wenigerals 48 Stunden nach dem Angriff auf die beiden Erdölanlagenfortzusetzen, was die institutionelle Kapazität undReaktionsfähigkeit auf Schocks weiter untermauert. Auch Saudi Aramcokonnte sich damit als weltweit zuverlässigstes Unternehmenbestätigen.Pressekontakt:David TellingDavid@tellingltd.com07767670853Original-Content von: The Ministry of Finance Saudi Arabia, übermittelt durch news aktuell