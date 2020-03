Moody’s gewährt kostenlosen öffentlichen Zugriff auf Kredit- und Wirtschaftsforschungserkenntnisse zu Coronavirus-Auswirkungen

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Die Moody’s Corporation (NYSE:MCO) stellt jetzt ihre Marktforschungsergebnisse und Ansichten zu den Kredit- und Wirtschaftsfolgen des Coronavirus (COVID-19) auf einer speziellen Website bereit, die für die Öffentlichkeit unter moodys.com/coronavirus zugänglich ist. Die ständig aktualisierte Website präsentiert Einblicke aus allen Bereichen des Unternehmens und dient Marktteilnehmern als Informationsquelle, die ein besseres Verständnis der finanziellen Auswirkungen des Ausbruchs der Viruserkrankung ermöglicht. Alle Inhalte der Website, einschließlich des Zugriffs auf die Moody’s-Webinare zu COVID-19, sind kostenlos für die Öffentlichkeit verfügbar.

„Wir sind uns bewusst, dass in Zeiten höchster Marktvolatilität und Ungewissheit umfassende und rechtzeitige Informationen unverzichtbar sind“, so Rob Fauber, Chief Operating Officer der Moody’s Corporation. „Moody’s verfolgt das Ziel, Entscheidungsträgern verlässliche Erkenntnisse und Standards an die Hand zu geben, die zu einem sicheren Handeln beitragen. Um unsere Stakeholder im Umgang mit der durch COVID-19 bedingten unsicheren Situation zu unterstützen, gewähren wir Zugriff auf die Wirtschafts- und Kreditressourcen von Moody’s.”

Moody’s hat bereits über 100 Berichte und andere Inhalte zu den Auswirkungen von COVID-19 auf Emittenten, Marktsektoren und geographische Regionen herausgegeben, darunter Analysen von Moody’s Investors Service und Moody’s Analytics.

Nachfolgend einige der zahlreichen auf der Website bereitgestellten Veröffentlichungen:

