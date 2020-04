Moody’s: Nach so langer Zeit …

Per 01.04.2020, 09:31 Uhr wird für die Aktie Moody's am Heimatmarkt New York der Kurs von 212.93 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversifizierte Finanzwerte".

Die Aussichten für Moody's haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Moody's aktuell 1,02. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -4,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Moody's bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Moody's sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 4 Buc, 5 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 2 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Moody's. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 258,11 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 22,04 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 211,5 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 24,62 liegt Moody's unter dem Branchendurchschnitt (26 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 33,09 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.