Moody’s-Aktie: Das sieht interessant aus!

Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 24,5% auf 2,2 Mrd $. Dabei nimmt der profitable Wachstumstrend noch weiter an Fahrt auf. So legte der Umsatz im 4. Quartal um 19,3% auf 1,5 Mrd $ zu. Beim Gewinn erzielte Moody’s sogar ein Plus von 37,4% auf 2,28 $ je Aktie. Vor allem die US-Börsen liefen bis Jahresende hervorragend. Mit steigenden… Hier weiterlesen