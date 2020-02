Moody’s-Aktie – SuperTrend! Etwas für den langfristigen Investor!

Generell gilt: Im Aufwärtstrend bestätigt jedes neue Hoch den Trend! Nun bleibt lediglich die Frage, wie man in einen Trend einsteigt? Hier gilt: Rücksetzer auf Kaufsignale beobachten! Doch Rücksetzer bietet der Kursverlauf der Rating-Agentur Moody´s kaum. Der Wert konnte in den vergangenen Wochen wie an einer Perlenschnur aufgezogen stets neue Tops erklimmen. Nur kleine Rücksetzer zeigen hier an, dass die Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung