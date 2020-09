Moody‘s Aktie: Die Bullen lassen sich nicht beirren

Die Moody‘s-Aktie startete sehr eindrucksvoll in den September. Den Bullen gelang es, das bisherige Allzeithoch bei 296,65 US-Dollar, das am 9. Juli ausgebildet worden war, zu überwinden und einen Anstieg über die runde 300,00-US-Dollar-Marke zu vollziehen. In der Spitze konnte der Wert gestern auf ein neues Allzeithoch bei 305,95 US-Dollar vordringen.

Da der Schlusskurs mit 304,49 US-Dollar nur unwesentlich tiefer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



