Monument Mining-Aktie: Bullen machen weiter Druck!

Monument Mining-Aktie: die Bullen des Goldproduzenten, welcher in Pahang tätig ist, konnten den Aktienkurs auf neue Höchststände drücken. So notiert er aktuell bei 0,127 EUR an der Frankfurter Börse. Aus charttechnischer Sicht besteht ein valider Aufwärtstrend.

Denn die Trendindikation zeigt eindeutig mittel- und langfristig einen Bullenmarkt für die Monument Mining-Aktie auf. Allerdings ist die kurzfristige Ausrichtung ebenso stark bullisch. Neue Höchststände ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung