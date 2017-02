Montgomery: Osteopathie gehört in qualifizierte Hände

Berlin (ots) - Berlin, 27.02.2017 - "Die Osteopathie gehörtzwingend in die Hände von qualifizierten Ärzten undPhysiotherapeuten. Wer sich dem verweigert, spielt ohne Not mit derGesundheit und Sicherheit von Patienten." So kommentierte Prof. Dr.Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), dievorläufig zurückgestellte Einführung einer osteopathischenBasisqualifikation für Physiotherapeuten. Ein entsprechenderÄnderungsantrag zum Dritten Pflegestärkungsgesetz war Ende Novemberkurzfristig zurückgezogen worden. In einem Schreiben anBundesgesundheitsminister Hermann Gröhe bat Montgomery, den Antragnoch in dieser Legislaturperiode erneut in das parlamentarischeVerfahren einzubringen. "Es ist bedauerlich, dass diese wichtigeInitiative am Widerstand einzelner Bundesländer gescheitert ist. DasBundesgesundheitsministerium hat in dieser Frage weiterhin die volleUnterstützung der Ärzteschaft", stellte Montgomery klar. Er fordertedie Bundesländer auf, die Qualitätssicherung in der Anwendungosteopathischer Verfahren durch Verankerung in der Aus- undWeiterbildung der Physiotherapeuten zu ermöglichen. Die Bedeutungosteopathischer Verfahren in der Patientenbehandlung hat in denletzten Jahren enorm zugenommen und wird auch noch weiter wachsen. Inder ärztlichen Weiter- und Fortbildung liegen die entsprechendenCurricula - Manuelle Medizin sowie Osteopathische Verfahren - imUmfang von knapp 500 Stunden bereits seit etlichen Jahren vor.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell