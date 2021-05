Montes Archimedes Acquisition Aktie: Roivant Sciences erhält SPAC-Deal!

Ein Medikamentenentwicklungsunternehmen mit Beteiligungen an mehreren börsennotierten und privaten biopharmazeutischen Unternehmen geht mit einem am Montagmorgen angekündigten SPAC-Deal an die Börse.

Der SPAC-Deal

Roviant Sciences kündigte einen SPAC-Deal mit Montes Archimedes Acquisition Corp (NASDAQ:MAAC) an. Der Deal bewertet das Unternehmen mit einem Unternehmenswert von $5 Milliarden.

Eine PIPE in Höhe von $200 Millionen wird von Unternehmen wie Softbank Group Corp, Fidelity Management & Research ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung