Montenegros mit Spannung erwartetes Programm für Staatsbürgerschaft durch Investitionen nimmt jetzt Anträge an

London (ots/PRNewswire) - Das MontenegroCitizenship-by-Investment-Programm(https://www.henleyglobal.com/citizenship-montenegro-overview/) wurdefür Unternehmen eröffnet und bietet vermögenden Investoren bedeutendeChancen in einem boomenden regionalen Markt, einen begehrtenReisepass und visafreiem Zugang zum gesamten Schengen-Raum Europas.Die Investmentmigrationsfirma Henley & Partners(https://www.henleyglobal.com/) ist eine von nur drei von derRegierung ernannten Marketingagenten für das Programm. Durch dieAufnahme des exklusiven Staatsbürgerschaftsprogramms Montenegros aufdie bereits beeindruckende Liste der Investitionsoptionen fürhochvermögende Personen hat das Unternehmen seinen Ruf alsBranchenführer in Sachen Wohn- und Staatsbürgerschaftsplanung weitergefestigt.Dr. Juerg Steffen(https://www.henleyglobal.com/key-people-details/dr-juerg-steffen/),CEO von Henley & Partners, kommentierte: "Das MontenegroCitizenship-by-Investment-Programm(https://www.henleyglobal.com/citizenship-montenegro-overview/)stellt eine außergewöhnliche Chance sowohl für das montenegrinischeVolk als auch für Investoren auf der ganzen Welt dar. Montenegro isteines der am besten gehüteten Geheimnisse Europas, mitunvergleichlicher natürlicher Schönheit, einer florierendenTourismusindustrie, einer Reihe aufregender Investitionsmöglichkeitenund einem reichen kulturellen Erbe. Unsere umfassende undunübertroffene souveräne Beratung, unsere Immobilien und unsereMarketingerfahrung geben uns die Zuversicht, dass das aufregende neueProgramm des Landes alle Erwartungen übertreffen wird. Beiordnungsgemäßer Umsetzung und Steuerung bietenInvestitionsmigrationsprogramme den Ländern ein Mittel, um eineEinnahmequelle zu erschließen, die beinahe eine Garantie fürResilienz und Wachstum darstellt."Montenegro ist nicht nur NATO-Mitglied, sondern auch einanerkannter Kandidat für die künftige Mitgliedschaft in derEuropäischen Union und richtet seine Politik derzeit im Rahmen desStandardbeitrittsprozesses an die der EU aus. Das Land steht zurzeitauf Platz 46 des Henley Passport Index(https://www.henleypassportindex.com/passport) mit einer Punktzahlvon 122 für Visafreiheit/Visa-bei-Ankunft, hat eine bewundernswerteSicherheitsbilanz und zeigt ein starkes Engagement für dieRechtsstaatlichkeit. Die Weltbank stuft Montenegro als eine der amschnellsten wachsenden Volkswirtschaften auf dem Balkan ein, und dieNation etabliert sich schnell als ein wichtiges strategisches Zielfür einige der wichtigsten Industriezweige der Welt.Das Montenegro Citizenship-by-Investment-Programm(https://www.henleyglobal.com/citizenship-montenegro-overview/) istauf nur 2.000 Antragsteller begrenzt und bietet Einzelpersonenmehrere Investitionsmöglichkeiten, darunter eine Investition von450.000 EUR in Projekte in entwickelten Gebieten oder eineInvestition von 250.000 EUR in Projekte in weniger entwickeltenGebieten. Die Antragsteller müssen außerdem einen Beitrag von 100.000EUR pro Antrag entrichten, der in einen Sonderfonds für die Förderungunterentwickelter Gebiete fließt.Um sich für das Programm zu qualifizieren, muss der Hauptbewerberüber 18 Jahre alt sein, die Antragsanforderungen erfüllen und sowohleine qualifizierte Investition in ein staatlich genehmigtes Projektals auch einen qualifizierenden Beitrag tätigen. Darüber hinausmüssen die Antragsteller eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15.000Euro für einen einzelnen Antragsteller, jeweils 10.000 Euro für biszu drei Familienangehörige und danach 50.000 Euro für jedes weitereFamilienmitglied entrichten.Sobald der Antrag von der Regierung bearbeitet wird und alleDue-Diligence-Verfahren zufriedenstellend abgeschlossen sind, wirddie Staatsbürgerschaft gewährt. Nach dem Erwerb erstreckt sich diemontenegrinische Staatsbürgerschaft auf Familienmitglieder (dieKinder im Alter von 18 Jahren erhalten) und kann durch Abstammung anzukünftige Generationen weitergegeben werden.Rade Ljumovic(https://www.henleyglobal.com/key-people-details/rade-ljumovic/),Director bei Henley & Partners in Montenegro, kommentierte weiter:"Henley & Partners findet es gut, dass die montenegrinische Regierungmit größter Sorgfalt Due-Diligence-Anbieter ausgewählt hat, und freutsich darauf, Montenegro in den kommenden Monaten und Jahren zuunterstützen, wenn das Land die vielen Vorteile ernten wird, die gutverwaltete Investitionsmigrationsprogramme bieten können. Unserelangjährige Erfahrung hat uns gezeigt, dass erfolgreiche Bewerberneben den wirtschaftlichen Vorteilen auch immaterielle Vorteile fürdie aufnehmenden Länder bringen, zum Beispiel qualifizierte Fachleutein knapp besetzten Sektoren und reiche globale Netzwerke. Die neuenStaatsbürger schaffen Vielfalt und bringen die Aufnahmeländer durchverbesserte und innovative Dienstleistungen auf ein höheres Niveau,wodurch auch neue Arbeitsplätze und unternehmerische Möglichkeitengeschaffen werden."Pressekontakt:Paddy BlewerGroup Public Relations Directorpaddy.blewer@henleyglobal.comOriginal-Content von: Henley & Partners, übermittelt durch news aktuell