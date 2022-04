Montenegros Regierung verhängt Sanktionen gegen Russland

PODGORICA (dpa-AFX) - Das Adria- und Nato-Land Montenegro hat gegen das kriegführende Russland Sanktionen verhängt. Dies teilte Vize-Regierungschef Dritan Abazovic am Freitag über Twitter mit. Die Sanktionen folgen den Maßnahmenpaketen, die die EU seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine beschlossen hat. Montenegro ist EU-Beitrittskandidat und verhandelt seit 2012 über eine künftige Mitgliedschaft in der Union.

Die derzeitige, mehrheitlich proserbische Regierung ist derzeit nur geschäftsführend im Amt, nachdem ihr das Parlament Anfang Februar das Vertrauen entzogen hat. Zuvor waren zwei Anläufe gescheitert, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Der proserbische Regierungschef Zdravko Krivokapic hatte die entsprechenden Beschlussfassungen versucht zu verhindern.

Die Regierungssitzung am Freitag leitete der prowestliche Vize-Regierungschef Abazovic, berichtete das Nachrichtenportal "vijesti.me". Krivokapic hielt sich am selben Tag in Griechenland auf, wo er an einem Wirtschaftsforum teilnahm. Abazovic bemüht sich derzeit um die Bildung einer neuen Regierung. Ein Erfolg dieser Bemühungen zeichnet sich derzeit noch nicht ab./gm/DP/ngu