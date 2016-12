Monte dei Paschi erlebt Wechselbad der Gefühle!

Lieber Leser,

diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Wie die in Schieflage geratene italienische Bank Monte dei Paschi (MPS) einräumte, ist die finanzielle Lage noch deutlich dramatischer als angenommen. Demnach reichen die Liquiditätsreserven, die auf lediglich rund 10,6 Mrd. Euro beziffert werden, nur noch für vier weitere Monate aus. Zuvor kalkulierte das Management in dieser Hinsicht noch mit einem Zeitpuffer von elf Monaten. Entsprechend düster fiel die Reaktion an der Börse aus. Die Anleger straften die Aktie deutlich ab und ließen sie in der Spitze um mehr als 17 Prozent in den Keller krachen.

Der Staat steht bereit

Nur wenige Stunden später folgte dann die frohe Kunde aus der Politik. Auf der Plenarsitzung gab das Parlament grünes Licht für ein Notfallpaket von bis zu 20 Mrd. Euro zur Stützung bzw. Rettung der angeschlagenen Banken. Der italienische Bankensektor ächzt unter einem milliardenschweren Berg fauler Kredite, der sich im Zuge der jahrelangen Wirtschaftsflaute in Italien angehäuft hat. Neben Monte dei Paschi steht es auch um die Geldhäuser Veneto Banca und Banca Popolare die Vicenza äußerst kritisch. Zunächst sorgte die Aussicht auf Staatshilfe für einen Turnaround bei der MPS-Aktie, doch im Laufe des Tages drehte der Kurs wieder deutlich ins Minus.

Anders als erhofft

Um eine Rettung durch den Staat zu verhindern, benötigt die im Jahre 1472 im toskanischen Siena gegründete Bank bis Ende des Jahres unbedingt 5 Mrd. Euro. Dieses Geld sollte eigentlich über eine Kapitalerhöhung eingesammelt werden, die sich allerdings nicht wie erhofft entwickelt hat. Als Ankerinvestor hatte das Geldhaus auf das Engagement des katarischen Staatsfonds gebaut, doch Insidern zufolge konnten sich die Entscheidungsträger nicht einigen. Hierdurch sank auch das Interesse weiterer potenzieller Privatanleger.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse