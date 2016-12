Monte dei Paschi: Im Panikmodus!

Liebe Leser,

bis Donnerstag 14 Uhr ist das Zeitfenster noch geöffnet. Wenn die Banca Monte dei Paschi bis dahin nicht genügend Kapital eingesammelt hat, droht dem ältesten Bankhaus in vier Monaten der Kollaps. Diese Vorhersage ist keine Mutmaßung eines „Experten“. Nein, das Unternehmen selbst veröffentlichte die Zahl am Mittwoch in einer offiziellen Pressemitteilung.

Im Panikmodus

Wer eine solche Öffentlichkeitsarbeit betreibt, muss sich nicht wundern, wenn an der Börse Panik ausbricht. Noch am gleichen Morgen stürzte die Aktie um 12 % ab. Schließlich setzte die Mailänder Börse zwischenzeitlich den Handel aus, um die Gemüter zu beruhigen. Grund für die Mitteilung dürfte sein, dass die Nachfrage nach den neuen Aktien nur schleppend verläuft. Der ursprüngliche Plan sah vor, mittels der Kapitalerhöhung 5 Mrd. Euro einzunehmen.

Bisher hatte die Banca Monte dei Paschi sich immer um Optimismus bemüht. Noch kürzlich hieß es, das Unternehmen verfüge über eine Liquidität in Höhe von 10,6 Mrd. Euro. Die Mittel würden noch mindestens 11 Monate ausreichen, um alle Verpflichtungen zu erfüllen. Und im schlimmsten Fall würde Papa Staat zur Seite springen, um die Budgetlöcher zu stopfen. Die Zeit der Schönrederei scheint nun abgelaufen zu sein. Der Konzern läuft offensichtlich auf der allerletzten Rille. Am Donnerstag werden wir erfahren, wie schlimm es wirklich bestellt ist.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse