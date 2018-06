Montana Tech-Chef denkt offenbar über Börsengang der Tochter Aluflexpack nach

Reinach (awp) - Der Chef der Industriegruppe Montana Tech Components, Michael Tojner, denkt offenbar über einen Börsengang der Tochter Aluflexpack nach. Das Unternehmen, das Aluverpackungen für Überraschungseier von Ferrero und Schokolade von Ritter Sport herstellt, solle an die Schweizer Börse SIX gebracht werden, wenn es einmal so weit sei, schrieb die NZZ am Freitag nach einem Gespräch mit Tojner.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten